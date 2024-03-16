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США могут ввести санкции в связи с расширением ВТС РФ и Ирана

США могут ввести санкции в связи с расширением ВТС РФ и Ирана Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в связи с расширением военно-технического сотрудничества России и Ирана.
Другие страны
16 марта 2024 г. 00:27
США могут ввести санкции в связи с расширением ВТС РФ и Ирана

Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций в связи с расширением военно-технического сотрудничества России и Ирана.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы готовы ответить быстро и скоординировано, в том числе новыми и значительными мерами против Ирана. Мы рассматриваем целый ряд вариантов, дополнительные санкции будут в числе этих вариантов", - сказал он, комментируя заявление Группы семи, которая ранее выразила "крайнюю обеспокоенность тем, что Иран рассматривает возможность передачи баллистических ракет и связанных с ними технологий России", и попросила Тегеран воздержаться от этого.

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