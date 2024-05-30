Трюдо сообщил о начале работы над процессом завершения конфликта в Газе

Канада и ее союзники ведут работу над началом процесса по завершению палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств с признанием Палестины.

Канада и ее союзники ведут работу над началом процесса по завершению палестино-израильского конфликта на основе мирного сосуществования двух государств с признанием Палестины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в парламенте.

"Мы работаем с нашими партнерами, союзниками и друзьями в регионе, чтобы начать процесс по принципу [мирного сосуществования] двух государств с [появлением] безопасного и признанного палестинского государства", - сказал он.

Трюдо также призвал значительно увеличить объемы поступающей в анклав гуманитарной помощи.