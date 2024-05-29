США выделят Молдавии 50 млн долларов на проведение реформ.
Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции по итогам визита в Кишинев.
"Сегодня я объявляю о том, что мы в сотрудничестве с Конгрессом [США] выделим [Молдавии] дополнительно 50 млн. долларов на достижение целей в рамках реформирования энергетического и сельскохозяйственного [секторов] и дальнейшую борьбу с дезинформацией", - сообщил Блинкен.
По его утверждению, это должно "укрепить возможности" республики по противостоянию вмешательству других стран в выборы, а также позволит ей продолжить движение по пути к евроинтеграции.