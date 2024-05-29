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США выделят Молдавии 50 млн долларов на проведение реформ

США выделят Молдавии 50 млн долларов на проведение реформ США выделят Молдавии 50 млн долларов на проведение реформ.
Другие страны
29 мая 2024 г. 22:30
США выделят Молдавии 50 млн долларов на проведение реформ

США выделят Молдавии 50 млн долларов на проведение реформ.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной с президентом Молдавии Майей Санду пресс-конференции по итогам визита в Кишинев.

"Сегодня я объявляю о том, что мы в сотрудничестве с Конгрессом [США] выделим [Молдавии] дополнительно 50 млн. долларов на достижение целей в рамках реформирования энергетического и сельскохозяйственного [секторов] и дальнейшую борьбу с дезинформацией", - сообщил Блинкен.

По его утверждению, это должно "укрепить возможности" республики по противостоянию вмешательству других стран в выборы, а также позволит ей продолжить движение по пути к евроинтеграции.

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