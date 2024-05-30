СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Агентство не приводит данные о типе снаряда и дальности его полета. Отмечается, что в настоящий момент южнокорейские военные анализируют ситуацию.

В свою очередь NKK со ссылкой на береговую охрану Японии добавляет, что ракета, вероятно, уже упала в воду за пределами исключительной экономической зоны страны. Сведений об ущербе в результате пуска нет.