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СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Другие страны
30 мая 2024 г. 02:24
СМИ: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report, об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

Агентство не приводит данные о типе снаряда и дальности его полета. Отмечается, что в настоящий момент южнокорейские военные анализируют ситуацию.

В свою очередь NKK со ссылкой на береговую охрану Японии добавляет, что ракета, вероятно, уже упала в воду за пределами исключительной экономической зоны страны. Сведений об ущербе в результате пуска нет.

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