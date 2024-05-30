Болгария выделит четыре корабля для совместной противоминной группы в Черном море

Техническое правительство Болгарии разрешило участие в составе противоминной военно-морской группы Турции, Румынии и Болгарии в Черном море четырех кораблей ВМС страны.

Техническое правительство Болгарии разрешило участие в составе противоминной военно-морской группы Турции, Румынии и Болгарии в Черном море четырех кораблей ВМС страны.

Как передает Report, об этом сообщила правительственная информационная служба.

"Правительство приняло решение, которым разрешает участие вне территории страны в составе противоминной военно-морской группы в Черном море до четырех военных кораблей (фрегатов - с экипажем до 153 военнослужащих, и противоминных - с экипажем до 50 человек) со штатным вооружением, в соответствии с графиком их использования в зоне операции, на основании меморандума, подписанного Болгарией, Румынией и Турцией 11 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Также разрешается отправка до 10 болгарских военнослужащих на должности в составе противоминной группы на территорию Румынии и Турции.

Дрейфующие в Черном море мины неоднократно доплывали до портов прибрежных стран и подходили близко к устью пролива Босфор. В связи с этим и появилась инициатива создания совместной группы, которая могла бы заняться очисткой моря от мин. В сентябре 2023 года начались прямые контакты рабочих и технических делегаций трех стран, которые выработали текст трехстороннего меморандума, который был подписан 11 января 2024 года