В ЮАР завершилось голосование на всеобщих выборах

Голосование на всеобщих выборах в ЮАР завершилось без значительных инцидентов и с высокой явкой.

Голосование на всеобщих выборах в ЮАР завершилось без значительных инцидентов и с высокой явкой.

Как передает Report, об этом заявил заместитель главы Независимой избирательной комиссии (НИК) страны Масего Шебури.

"Явка на выборах должна превысить показатель на предыдущих всеобщих выборах пять лет назад, который составлял 66%, - отметил он. - На большинстве избирательных участков очереди образовались еще до их открытия, что свидетельствует об энтузиазме граждан. Голосование прошло по всей стране при минимальном количестве инцидентов".

Сразу же после закрытия избирательных участков на них началась обработка бюллетеней.

В выборах участвовали 70 партий и группа независимых кандидатов. По итогам выборов будут сформированы новый состав нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи - и региональные законодательные собрания. Национальная ассамблея в течение 14 дней после объявления итогов выборов должна избрать из своего состава нового президента республики.