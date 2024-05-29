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Лидер оппозиции объявил о новой акции протеста в Армении

Лидер оппозиции объявил о новой акции протеста в Армении Движение "Тавуш во имя Родины" продолжает акции неповиновения, требуя отставки премьер-министра Армении.
Другие страны
29 мая 2024 г. 21:50
Лидер оппозиции объявил о новой акции протеста в Армении

Движение "Тавуш во имя Родины" продолжает акции неповиновения, требуя отставки премьер-министра Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, лидер движения архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников собраться у здания правительства перед заседанием, которое состоится в четверг в 11:00 утра.

"Приглашаю всех на своих машинах в 10:30 со всех сторон приехать на площадь Республики, к зданию правительства. В 11:00 пройдет заседание правительства. Оставляем машины на площади и движемся к зданию правительства", - сказал он.

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