ООН: В Газе наблюдается интенсификация боевых действий

На сегодняшний день в Газе наблюдается интенсификация боевых действий, и гражданское население нуждается в гуманитарном прекращении огня.

На сегодняшний день в Газе наблюдается интенсификация боевых действий, и гражданское население нуждается в гуманитарном прекращении огня.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он призвал стороны прекратить боевые действия: "Заложники должны быть освобождены. Гражданское население нуждается в гуманитарном прекращении огня. Только в этом случае они могут чувствовать себя в безопасности и получать необходимую гуманитарную помощь".

Дюжаррик отметил, что у телекоммуникационных компаний в Газе заканчивается топливо, и если это произойдет, ООН не сможет быть в курсе того, что происходит в регионе.

"Если топливо закончится, у них не будет сотовой связи и доступа к интернету. Это напрямую повлияет не только на гражданских лиц, но и на нашу гуманитарную деятельность. Опасность растет с каждым днем", - подчеркнул он.