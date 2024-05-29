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ООН: В Газе наблюдается интенсификация боевых действий

ООН: В Газе наблюдается интенсификация боевых действий На сегодняшний день в Газе наблюдается интенсификация боевых действий, и гражданское население нуждается в гуманитарном прекращении огня.
Другие страны
29 мая 2024 г. 21:22
ООН: В Газе наблюдается интенсификация боевых действий

На сегодняшний день в Газе наблюдается интенсификация боевых действий, и гражданское население нуждается в гуманитарном прекращении огня.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он призвал стороны прекратить боевые действия: "Заложники должны быть освобождены. Гражданское население нуждается в гуманитарном прекращении огня. Только в этом случае они могут чувствовать себя в безопасности и получать необходимую гуманитарную помощь".

Дюжаррик отметил, что у телекоммуникационных компаний в Газе заканчивается топливо, и если это произойдет, ООН не сможет быть в курсе того, что происходит в регионе.

"Если топливо закончится, у них не будет сотовой связи и доступа к интернету. Это напрямую повлияет не только на гражданских лиц, но и на нашу гуманитарную деятельность. Опасность растет с каждым днем", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке BMT: Qəzzada hərbi əməliyyatların intensivləşdiyi müşahidə edilir

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