В Кот-д'Ивуаре обнаружено первое месторождение колтана

Первое месторождение колтана, который используется в высокотехнологичной промышленности, обнаружено на западе Кот-д'Ивуара.

Первое месторождение колтана, который используется в высокотехнологичной промышленности, обнаружено на западе Кот-д'Ивуара.

Как передает Report, об этом сообщило AFP со ссылкой на генерального директора компании по развитию горнодобывающей промышленности Кот-д'Ивуара (Sodemi) Коне Муссу Сейду.

По данным AFP, компания обратилась за содействием к китайским партнерам, заключив соглашение о создании совместного предприятия с государственным участием Ivoire Coltan для разработки этого месторождения. Доли в компании распределяются между Sodemi (51%), китайским партнером (39%) и правительством страны (10%).

По словам Сейду, компания одной из первых в Западной Африке начала добычу этой руды. Колтан является важным элементом в производстве сотовых телефонов и компьютеров. Большей частью мировых резервов этого минерала владеет Демократическая Республика Конго.