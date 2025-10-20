США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 20:33
США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.
Как передает Report, об этом Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.
"Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", - сказал он.
Трамп добавил, что КНР будет платить импортные пошлины в размере 155% с 1 ноября этого года, если стороны не смогут устранить разногласия в торговых отношениях.
Последние новости
20:56
Индия планирует начать добычу нефти в Западной ГрузииЭнергетика
20:39
Трамп: Конфликт между РФ и Украиной осложнен личной неприязнью их лидеровДругие страны
20:33
США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КитайДругие страны
20:24
Трамп надеется на справедливую торговую сделку с КитаемДругие страны
20:07
Умайра Тагиева: Обмелению Каспия по-прежнему не уделяется должное внимание в миреЭкология
19:55
Лавров и Рубио обсудили реализацию соглашений между США и РФ - ОБНОВЛЕНОДругие страны
19:46
Болгария готова предоставить воздушный коридор для самолета ПутинаДругие страны
19:37
На Мадагаскаре назначен новый премьер на переходный периодДругие страны
19:24