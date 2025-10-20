США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай на фоне торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Как передает Report, об этом Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.

"Они пригрозили нам редкоземельными элементами, а я пригрозил им пошлинами, но я также мог бы угрожать многими другими вещами, например, самолетами. Вы знаете про самолеты, потому что они не могут достать запчасти для своих самолетов. Мы строим их самолеты. Мы делаем отличную работу. Это в основном самолеты Boeing, и мы могли бы прекратить поставки запчастей", - сказал он.

Трамп добавил, что КНР будет платить импортные пошлины в размере 155% с 1 ноября этого года, если стороны не смогут устранить разногласия в торговых отношениях.