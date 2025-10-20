İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    ABŞ Çinə təyyarə hissələrinin tədarükünü dayandıra bilər

    Vaşinqton və Pekin arasında ticarət münaqişəsi fonunda ABŞ Çinə təyyarə hissələri tədarükünü dayandıra bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Onlar bizi nadir yeraltı elementlərlə hədələdilər, mən də onları tariflərlə hədələdim, amma daha çox şeylə, məsələn, təyyarələrlə təhdid edə bilərdim. Təyyarələrlə bağlı durumu bilirsiniz, onlar öz təyyarələri üçün ehtiyat hissələr tapa bilmirlər. Biz onların təyyarələrini qururuq. Biz əla iş görürük. Əsasən "Boeing" təyyarələri tədarük edirik və ümumiyyətlə, biz ehtiyat hissələrin tədarükünü dayandıra bilərik", - o deyib.

    Tramp əlavə edib ki, tərəflər ticarət mübahisəsini həll edə bilməsələr, Çin bu il noyabrın 1-dən etibarən idxal rüsumlarını 155 % səviyyəsində ödəyəcək.

    США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в Китай

