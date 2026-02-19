Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    • 19 февраля, 2026
    • 15:22
    Азербайджан представлен на Международной туристической выставке в Сербии

    Азербайджан представлен на Международной туристической выставке в Белграде (Сербия).

    Как сообщает балканское бюро Report, в выставке принимают участие туристические компании и национальные туристические организации из около 30 стран.

    В рамках мероприятия организуются B2B-встречи, презентации, панельные дискуссии, а также осуществляется продвижение туристических направлений.

    Азербайджан на выставке представляет делегация под руководством заместителя председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Теймура Сулейманзаде. На стенде Азербайджана представлены туристический потенциал страны, возможности горнолыжного и оздоровительного туризма и пр.

    Отметим, что туристическая выставка в Белграде ежегодно собирает тысячи посетителей и ведущих представителей туристической индустрии, выступая одной из основных платформ в сфере туризма в регионе. Последняя выставка собрала более 415 участников из 31 страны, привлекла 32 824 посетителя и около тысячи аккредитованных журналистов из примерно 20 стран.

    туристическая выставка Белград стенд Азербайджана
    Фото
    Azərbaycan Serbiyada keçirilən Beynəlxalq Turizm Sərgisində təmsil olunur
    Фото
    Azerbaijan represented at international tourism fair in Serbia
