Азербайджан представлен на Международной туристической выставке в Сербии

Азербайджан представлен на Международной туристической выставке в Белграде (Сербия).

Как сообщает балканское бюро Report, в выставке принимают участие туристические компании и национальные туристические организации из около 30 стран.

В рамках мероприятия организуются B2B-встречи, презентации, панельные дискуссии, а также осуществляется продвижение туристических направлений.

Азербайджан на выставке представляет делегация под руководством заместителя председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Теймура Сулейманзаде. На стенде Азербайджана представлены туристический потенциал страны, возможности горнолыжного и оздоровительного туризма и пр.

Отметим, что туристическая выставка в Белграде ежегодно собирает тысячи посетителей и ведущих представителей туристической индустрии, выступая одной из основных платформ в сфере туризма в регионе. Последняя выставка собрала более 415 участников из 31 страны, привлекла 32 824 посетителя и около тысячи аккредитованных журналистов из примерно 20 стран.