    В России лавина повредила несколько автомобилей и кемпингов

    В регионе
    • 19 февраля, 2026
    • 15:19
    В России лавина повредила несколько автомобилей и кемпингов

    Снежная лавина сошла сегодня в поселке Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии (Россия).

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, лавина не повлияла на работу одноименного горнолыжного курорта. Однако, в результате происшествия частично пострадали два кемпинга и автомобиль.

    По предварительным данным местных правоохранительных органов, пострадавших нет.

    Спасательные службы, в том числе и от курорта "Архыз", прибыли на место, проводятся необходимые работы по оказанию помощи и ликвидации последствий схода лавины.

    В спасательном ведомстве пока не уточняют точное место схода лавины и не называют предварительных причин происшествия.

    Следственными органами СКР по КЧР организована процессуальная проверка по факту произошедшего. Прокуратура Зеленчукского района также организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Архыз - популярный горнолыжный курорт, расположенный на высоте более 1400 метров над уровнем моря. В связи с происшествием туристам и местным жителям рекомендовано соблюдать осторожность и следовать указаниям спасателей.

