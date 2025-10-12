США могут ограничить обмен разведданными с Британией

Белый дом может ограничить обмен разведданными с Великобританией после отказа британских властей от судебного преследования предполагаемых китайских шпионов ради сохранения хороших торговых и дипломатических отношений с КНР.

Как передает Report, об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times.

"Соединенные Штаты предупреждали союзников о китайской угрозе для нашей общей национальной безопасности с момента первого прихода к власти президента [Дональда] Трампа в 2017 году. Правительство США проявляет осторожность в вопросе обмена разведданными с иностранными правительствами, подвергающимися враждебному принуждению и влиянию. Мы особенно осторожны в юрисдикциях, где наши противники могут действовать безнаказанно", - заявил изданию неназванный высокопоставленный представитель администрации Трампа.

Утверждается, что Белый дом предупредил премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что отказ преследовать двух предполагаемых китайских шпионов рискует подорвать особые отношения и может поставить под угрозу обмен разведданными.

Ранее стало известно, что Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении двух британцев в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Это дело было открыто в апреле 2024 года. Кристофер Берри и Кристофер Кэш обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года "с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства", они "получали, собирали, записывали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть" прямо или косвенно "полезны врагу", в нарушение закона о государственной тайне 1911 года. В заявлении уточнялось, что речь идет о Китае.