Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    СМИ: В Британии отказались судить возможных китайских шпионов ради дружбы с КНР

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 05:38
    СМИ: В Британии отказались судить возможных китайских шпионов ради дружбы с КНР

    Британские власти отказались от судебного преследования предполагаемых китайских шпионов ради сохранения хороших торговых и дипломатических отношений с КНР.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    15 сентября стало известно, что Королевская прокурорская служба сняла обвинения в отношении двух британцев в нарушении закона о государственной тайне в пользу Китая. Это дело было открыто в апреле 2024 года.

    Кристофер Берри и Кристофер Кэш обвинялись в том, что с 28 декабря 2021 года по 3 февраля 2023 года "с целями, которые наносили ущерб безопасности или интересам государства", они "получали, собирали, записывали, опубликовали или передали любому другому лицу статьи, заметки, документы или информацию, которые, как они рассчитывали, были или могли быть" прямо или косвенно "полезны врагу" в нарушение закона о государственной тайне 1911 года. В заявлении уточнялось, что речь идет о Китае.

    Согласно FT, дело распалось после того, как заместитель советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Мэттью Коллинс отказался в суде назвать КНР "врагом". Издание уточнило, что обвинения были сняты в связи со стремлением внешнеполитического блока британского правительства сохранить хорошие отношения с Пекином.

    На момент задержания Кэш работал референтом британского парламента. Обычно в обязанности сотрудника на такой должности входит сбор информации, на основании которой депутаты формируют свою точку зрения по различным вопросам.

    Великобритания суд шпионаж Китай

    Последние новости

    05:38

    СМИ: В Британии отказались судить возможных китайских шпионов ради дружбы с КНР

    Другие страны
    05:21

    Под Эверестом спасены сотни попавших в снежную бурю туристов

    Происшествия
    04:50

    В США уже начались увольнения госслужащих из-за шатдауна

    Другие страны
    04:19

    В Сиднее мужчина открыл огонь из винтовки по людям и авто

    Другие страны
    03:44

    В Кыргызстане произошло сильное землетрясение

    Другие страны
    03:06

    Трамп объявил о завершении первой фазы урегулирования на Ближнем Востоке

    Другие страны
    02:51

    Мерц считает, что в перспективе военная служба в ФРГ может стать обязательной

    Другие страны
    02:11

    Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса Virginia

    Другие страны
    01:38

    В Германии подожгли один из штабов партии ХСС

    Другие страны
    Лента новостей