Britaniyadan casuslarla bağlı Çinə jest
- 06 oktyabr, 2025
- 06:08
Britaniya hakimiyyət orqanları Çinlə yaxşı ticarət və diplomatik münasibətlər saxlamaq məqsədilə bu ölkə üçün casusluqda şübhəli bilinən şəxslərin təqibindən imtina ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Financial Times" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, ölkə Prokurorluğu iki britaniyalıya qarşı Çinin xeyrinə Rəsmi Sirrlər Qanununu pozduqları üçün ittihamları ləğv edib. Bu iş 2024-cü ilin aprelində açılıb.
Kristofer Berri və Kristofer Keşə 28 dekabr 2021-ci il və 3 fevral 2023-cü il tarixləri arasında "dövlətin təhlükəsizliyinə və ya maraqlarına xələl gətirən məqsədlər üçün" maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.
FT-nin məlumatına görə, Böyük Britaniya baş nazirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri Metyu Kollinz məhkəmədə Çini "düşmən" adlandırmaqdan imtina etdikdən sonra işə xitam verilib. Nəşr dəqiqləşdirib ki, ittihamlar Britaniya hökumətinin xarici siyasət komandasının Pekinlə yaxşı münasibətlər saxlamaq istəyi səbəbindən ləğv edilib.