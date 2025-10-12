İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    ABŞ Britaniyanı hədələyib

    Digər ölkələr
    • 12 oktyabr, 2025
    • 05:15
    ABŞ Britaniyanı hədələyib

    Birləşmiş Krallıq Çinə casusluqda ittiham edilən iki vətəndaşına qarşı məhkəmə işini dayandırqdan sonra ABŞ Böyük Britaniyanı kəşfiyyat məlumatlarını paylaşmağı dayandıracağı ilə bağlı hədələyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times" məlumat yayıb.

    "Ağ Ev Böyük Britaniyanın Baş Naziri Kir Starmerə xəbərdarlıq edib ki, iki çinli casusun mühakimə olunmaması xüsusi əlaqələrə xələl gətirə bilər və kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsinə təhlükə yarada bilər", - məqalədə deyilib.

    Qeyd edək ki, 2023-cü ildə Britaniya vətəndaşları Kristofer Keş və Kristofer Berri Çinin xeyrinə casusluqda ittiham olunublar. Onlar günahlarını inkar ediblər. İki il sonra, prokurorlar Çinin krallığın milli təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığına dair kifayət qədər sübut əldə edə bilmədiklərinə görə, bu şəxslərə qarşı ittihamları ləğv edib.

    ABŞ yanğın
    США могут ограничить обмен разведданными с Британией

    Son xəbərlər

    05:15

    ABŞ Britaniyanı hədələyib

    Digər ölkələr
    04:36

    Avropa İttifaqı yeni sərhəd nəzarəti sisteminin tətbiqinə başlayır

    Digər ölkələr
    04:00
    Foto

    Meksikada daşqınlarda ölənlərin sayı 40 nəfəri örtüb

    Digər ölkələr
    03:28

    UEFA seçmə turnirlərin qaydalarına dəyişiklik edə bilər

    Futbol
    03:03
    Video

    Kaliforniyada festival zamanı helikopter qəzaya uğrayıb, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    02:34

    Qəzza danışıqlarında iştirak edən qətərli diplomatlar Misirdə yol qəzasında ölüb

    Digər ölkələr
    02:15

    "HƏMAS" bazar ertəsi israilli girovları azad etməyə başlayacaq

    Digər ölkələr
    01:32

    "Sülh Sammiti"nə 20 ölkənin lideri qatılacaq

    Digər ölkələr
    01:07

    Axios: Azərbaycan Qəzza ilə bağlı "Sülh Sammiti"nə dəvət olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti