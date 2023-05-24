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США изучают возможность создания малых ядерных реакторов в Армении

США изучают возможность создания малых ядерных реакторов в Армении Соединенные Штаты рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других государствах Евразии, добиваясь укрепления их энергетической независимости от России и Китая.
Другие страны
24 мая 2023 г. 03:17
США изучают возможность создания малых ядерных реакторов в Армении

Соединенные Штаты рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других государствах Евразии, добиваясь укрепления их энергетической независимости от России и Китая.

Как передает Report, об этом сообщила координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"И в ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость создания малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР", - заявила она.

Деталей Лонги, работающая в структуре Госдепартамента, не привела.

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