США изучают возможность создания малых ядерных реакторов в Армении

Соединенные Штаты рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других государствах Евразии, добиваясь укрепления их энергетической независимости от России и Китая.

Соединенные Штаты рассматривают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов в Армении и других государствах Евразии, добиваясь укрепления их энергетической независимости от России и Китая.

Как передает Report, об этом сообщила координатор программ помощи американского правительства Европе и Евразии Мария Лонги на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"И в ряде стран, включая Армению, мы оцениваем осуществимость создания малых модульных ядерных реакторов, строящихся с использованием американской технологии и способных привести к большей энергетической независимости и от России, и от КНР", - заявила она.

Деталей Лонги, работающая в структуре Госдепартамента, не привела.