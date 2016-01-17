США исключили из санкционного списка 400 связанных с Ираном лиц и компаний

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из санкционного списка 400 компаний и частных лиц, связанных с Ираном, сообщает The Times Of Israel в аналитической статье.

Кроме того, после имплементации соглашения по ядерной программы Ирана снимаются санкции во многих отраслях промышленности для иностранных компаний.

Иностранные фирмы теперь могут вести торговлю с иранскими структурами, в том числе в области автомобилестроения, угольной промышленности и металлургии. Теперь иностранцам можно работать и с центральным банком Ирана.

Также после снятия санкций Иран сможет вернуть доступ к замороженным активам на счетах за рубежом, стоимость которых составляет порядка $50 млрд.

Ранее стало известно, что минюст США разрешил филиалам американских компаний работать в Иране, напоминает Report со ссылкой на Газета.Ru.