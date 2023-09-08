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США, Индия и Саудовская Аравия обсуждают масштабный проект по развитию транспорта

США, Индия и Саудовская Аравия обсуждают масштабный проект по развитию транспорта Власти США, Индии, Саудовской Аравии и несколько других стран проводят консультации относительно реализации масштабного инфраструктурного проекта, предусматривающего развитие железнодорожной сети и портов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
Другие страны
8 сентября 2023 г. 05:16
США, Индия и Саудовская Аравия обсуждают масштабный проект по развитию транспорта

Власти США, Индии, Саудовской Аравии и несколько других стран проводят консультации относительно реализации масштабного инфраструктурного проекта, предусматривающего развитие железнодорожной сети и портов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, по словам источников, обсуждается возможность строительства железных дорог между ближневосточными странами, а также развитие портовой инфраструктуры, предназначенной для транспортировки грузов между этими государствами и Индией. В публикации уточняется, что есть вероятность, что о соответствующих договоренностях объявят уже на саммите Группы двадцати (G20) в Нью-Дели.

Источники отметили, что участники консультаций рассчитывают активизировать торговлю, в том числе между странами Персидского залива и Южной Азии, снизить издержки при перевозках, а также ускорить их. По сведениям агентства, к переговорам также могут присоединиться Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и европейские страны.

В материале констатируется, что США стремятся противодействовать китайской инициативе "Один пояс - один путь" и расширить партнерство с инвесторами в странах Группы двадцати. В материале также отмечается, что Вашингтон рассчитывает на "широкую дипломатическую сделку", предполагающую нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

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