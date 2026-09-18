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    США и Южная Корея провели переговоры на фоне разногласий по инвестициям

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 20:38
    США и Южная Корея провели переговоры на фоне разногласий по инвестициям

    Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио встретились на фоне задержки южнокорейских инвестиций в США и обсуждения возможной роли Сеула в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, по данным МИД Южной Кореи, министры обсудили состояние отношений двух стран, ситуацию на Корейском полуострове, а также региональные и глобальные вопросы.

    В прошлом году Южная Корея обязалась вложить средства в американское производство в обмен на снижение пошлин на южнокорейский импорт до 15%. Реализация этих инвестиций задерживается.

    Марко Рубио Чо Хен Эскалация на Ближнем Востоке
    ABŞ və Cənubi Koreya investisiya ilə bağlı fikir ayrılıqları fonunda danışıqlar aparıb

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