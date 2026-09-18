США и Южная Корея провели переговоры на фоне разногласий по инвестициям

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио встретились на фоне задержки южнокорейских инвестиций в США и обсуждения возможной роли Сеула в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, по данным МИД Южной Кореи, министры обсудили состояние отношений двух стран, ситуацию на Корейском полуострове, а также региональные и глобальные вопросы.

В прошлом году Южная Корея обязалась вложить средства в американское производство в обмен на снижение пошлин на южнокорейский импорт до 15%. Реализация этих инвестиций задерживается.