США и Южная Корея провели переговоры на фоне разногласий по инвестициям
Другие страны
- 18 сентября, 2026
- 20:38
Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён и госсекретарь США Марко Рубио встретились на фоне задержки южнокорейских инвестиций в США и обсуждения возможной роли Сеула в обеспечении безопасности на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, по данным МИД Южной Кореи, министры обсудили состояние отношений двух стран, ситуацию на Корейском полуострове, а также региональные и глобальные вопросы.
В прошлом году Южная Корея обязалась вложить средства в американское производство в обмен на снижение пошлин на южнокорейский импорт до 15%. Реализация этих инвестиций задерживается.
Последние новости
03:07
На Кубе вновь произошел масштабный блэкаутДругие страны
02:44
Ошибка ИИ могла спровоцировать военный конфликт между США и КНРДругие страны
02:10
Трамп подписал законопроект Грэма об антироссийских санкциях - ОБНОВЛЕНОДругие страны
01:38
Трамп: США и Дания достигли соглашения по ГренландииДругие страны
01:23
Вучич: Европу ожидают серьезные экономические проблемыДругие страны
01:02
Бундеслига: "Бавария" разгромила "Унион" в матче 4-го тураФутбол
00:53
Трамп запретил доступ в Белый дом журналистам CNN, Politico и MS NOWДругие страны
00:24
В Азербайджане усовершенствуют механизм приема на работу директоров школНаука и образование
00:17