İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    ABŞ və Cənubi Koreya investisiya ilə bağlı fikir ayrılıqları fonunda danışıqlar aparıb

    Digər ölkələr
    • 18 sentyabr, 2026
    • 20:48
    ABŞ və Cənubi Koreya investisiya ilə bağlı fikir ayrılıqları fonunda danışıqlar aparıb

    Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri Ço Hyon və ABŞ-nin dövlət katibi Marko Rubio, Cənubi Koreyanın ABŞ-yə investisiyalarının ləngiməsi və Seulun Yaxın Şərqdə təhlükəsizliyin təmin edilməsində mümkün rolunun müzakirəsi fonunda görüşüblər.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, Cənubi Koreya Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, nazirlər iki ölkə arasındakı münasibətlərin vəziyyətini, Koreya yarımadasındakı durumu, eləcə də regional və qlobal məsələləri müzakirə ediblər.

    Ötən il Cənubi Koreya idxalına tətbiq olunan gömrük rüsumunun 15 %-ə endirilməsi müqabilində ABŞ-də istehsala investisiya yatırmağı öhdəsinə götürüb. Bu investisiyaların həyata keçirilməsi gecikir.

    Ço Hyon Marko Rubio Cənubi Koreya Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    США и Южная Корея провели переговоры на фоне разногласий по инвестициям

    Son xəbərlər

    02:47

    Süni intellektin səhvi ABŞ və Çin arasında hərbi münaqişəyə səbəb ola bilərdi

    Digər ölkələr
    02:11

    ABŞ Prezidenti Rusiyaya qarşı sanksiyalar haqqında qanunu imzalayıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    01:41

    Tramp: ABŞ və Danimarka Qrenlandiya ilə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    01:34

    "Bloomberg": ABŞ-nin avtomobil nəhəngləri Trampı Çin avtomobillərinin idxalını qadağan etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:11

    Vuçiç: Avropanı ciddi iqtisadi problemlər gözləyir

    Digər ölkələr
    01:04

    Bundesliqa: "Bavariya" 4-cü tur matçında "Union"u darmadağın edib

    Futbol
    00:59

    Tramp bəzi jurnalistlərin Ağ Evə girişini qadağan edib

    Digər ölkələr
    00:16

    Məktəb direktorlarının işə qəbul mexanizmləri təkmilləşdiriləcək

    Elm və təhsil
    23:52

    Bağça müəllimlərinin sertifikatlaşdırılması prosesinin necə aparılacağı müəyyənləşib

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti