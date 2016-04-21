​США и страны Персидского залива интенсифицируют создание системы ПРО

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ США и страны Персидского залива договорились усилить обмен информации по Ирану, взаимодействие на море и намерены интенсифицировать работу по созданию системы ПРО, свидетельствует коммюнике, распространенное Белым домом по итогам состоявшегося в Эр-Рияде саммита США - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно документу, стороны договорились "усилить обмен информацией по Ирану и другим асимметричным угрозам в регионе".

"Страны ССАГПЗ также обязались удвоить свою вовлеченность во взаимодействие с США в сфере морской безопасности, в скорейшие сроки достичь консенсуса по шагам, необходимым для реализации интегрированной системы ПРО для раннего предупреждения", - говорится в документе.

Стороны признали необходимость более широкого диалога для решения существующих в регионе конфликтов.