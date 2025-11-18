США и РФ ведут переговоры по обмену заключенными

Россия и США обсуждают возможность проведения очередного обмена заключенными.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

"Я встречался с некоторыми официальными лицами США и членами команды [президента Дональда] Трампа по некоторым вопросам, которые носят гуманитарный характер, таким как возможный обмен заключенными, над которым работает американская сторона", - заявил Дмитриев.

По информации СМИ, Дмитриев обсуждал эту идею со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и другими должностными лицами администрации. Однако ни Дмитриев, ни представители американской администрации не сообщили о том, какие заключенные с обеих сторон могут быть задействованы в обмене.