США и РФ ведут переговоры по обмену заключенными
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 14:16
Россия и США обсуждают возможность проведения очередного обмена заключенными.
Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
"Я встречался с некоторыми официальными лицами США и членами команды [президента Дональда] Трампа по некоторым вопросам, которые носят гуманитарный характер, таким как возможный обмен заключенными, над которым работает американская сторона", - заявил Дмитриев.
По информации СМИ, Дмитриев обсуждал эту идею со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и другими должностными лицами администрации. Однако ни Дмитриев, ни представители американской администрации не сообщили о том, какие заключенные с обеих сторон могут быть задействованы в обмене.
