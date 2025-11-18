Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    США и РФ ведут переговоры по обмену заключенными

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 14:16
    США и РФ ведут переговоры по обмену заключенными

    Россия и США обсуждают возможность проведения очередного обмена заключенными.

    Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    "Я встречался с некоторыми официальными лицами США и членами команды [президента Дональда] Трампа по некоторым вопросам, которые носят гуманитарный характер, таким как возможный обмен заключенными, над которым работает американская сторона", - заявил Дмитриев.

    По информации СМИ, Дмитриев обсуждал эту идею со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и другими должностными лицами администрации. Однако ни Дмитриев, ни представители американской администрации не сообщили о том, какие заключенные с обеих сторон могут быть задействованы в обмене.

    США Россия Кирилл Дмитриев заключенные
    ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır

    Последние новости

    14:35
    Фото

    Вернувшимся в село Хыдырлы семьям вручены ключи от домов

    Внутренняя политика
    14:34

    СМИ: Иран организует региональную встречу по Пакистану и Афганистану

    Другие страны
    14:30

    Магдалена Гроно обсудила с вице-премьером Армении ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    14:16

    США и РФ ведут переговоры по обмену заключенными

    Другие страны
    14:07
    Фото

    Парламентские делегации в ПА ОБСЕ Азербайджана и Армении провели встречу

    Внешняя политика
    14:03

    Азербайджанский борец греко-римского стиля вышел в финал Исламиады

    Индивидуальные
    14:02

    Азербайджан сократил экспорт нефти в Индию почти в 5 раз

    Энергетика
    14:01

    В Швеции подозреваемый в подготовке теракта признал вину

    Другие страны
    14:01
    Фото

    Baku TV и Report подписали меморандум о сотрудничестве с казахстанским агентством "Хабар"

    Медиа
    Лента новостей