Количество ночевок туристов в арендованных квартирах в Азербайджане выросло на 62%

В 2025 году число ночевок иностранцев и лиц без гражданства, посетивших Азербайджан с туристической целью, в средствах размещения по экономическим районам и административно-территориальным единицам составило 8 млн 546 тыс. 430.

Как сообщает Report, данный показатель на 1% превысил уровень 2024 года.

В гостиницах и объектах гостиничного типа переночевали 2 млн 683 тыс. 809 человек, что на 1,2% больше в годовом выражении.

В арендованных квартирах ночевали 1 млн 393 тыс. 735 туристов. Этот сегмент продемонстрировал наибольший рост - показатель увеличился на 62,1%.

Число ночевок в домах родственников или друзей составило 1 млн 598 тыс. 096, сократившись на 11,6% по сравнению с предыдущим годом.

Количество туристов, переночевавших в квартирах, принадлежащих им или членам их семей, уменьшилось на 8,5% и составило 2 млн 870 тыс. 790 человек.

Наибольшее число ночевок зафиксировано в Баку - 4 млн 953 тыс. 318 туристов, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом.

Второе место занял Гусарский район с 504 тыс. 560 ночевками (+16,4%). Третьим стал Губинский район, где переночевали 388 тыс. 511 туристов, однако показатель снизился на 8,9%.

На территориях Карабахского экономического района в прошлом году было зафиксировано 84 тыс. 553 ночевки, что на 10% меньше в годовом выражении. В Восточно-Зангезурском экономическом районе ночевки отмечены только в Лачыне - 85 случаев, тогда как годом ранее туристические ночевки там не фиксировались.