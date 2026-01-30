Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 30 января, 2026
    • 17:58
    В Киеве разворачивают палаточные городки из-за энергетического и теплового кризиса

    В Киеве разворачиваются палаточные городки для временного размещения жителей на фоне энергетического и теплового кризиса, возникшего в результате воздушных ударов.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, жители близлежащих многоквартирных домов, переселяющиеся в палатки, отмечают, что в их квартирах уже несколько дней отсутствуют отопление, электро- и водоснабжение.

    Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что на данный момент в Киеве установлен 91 палаточный городок.

    "В зависимости от развития ситуации их количество будет увеличиваться. Главная задача - обеспечить людей теплом, светом и водой", - подчеркнул он.

    По словам министра, создание таких палаточных комплексов стало единственным выходом из ситуации. Он также отметил, что один палаточный городок способен принять не менее 300 человек.

    Киев Украина российско-украинская война палаточные городки
    Kiyevdə enerji və istilik böhranı səbəbindən çadır şəhərcikləri salınır
    Лента новостей