В Киеве разворачивают палаточные городки из-за энергетического и теплового кризиса

В Киеве разворачиваются палаточные городки для временного размещения жителей на фоне энергетического и теплового кризиса, возникшего в результате воздушных ударов.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, жители близлежащих многоквартирных домов, переселяющиеся в палатки, отмечают, что в их квартирах уже несколько дней отсутствуют отопление, электро- и водоснабжение.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что на данный момент в Киеве установлен 91 палаточный городок.

"В зависимости от развития ситуации их количество будет увеличиваться. Главная задача - обеспечить людей теплом, светом и водой", - подчеркнул он.

По словам министра, создание таких палаточных комплексов стало единственным выходом из ситуации. Он также отметил, что один палаточный городок способен принять не менее 300 человек.