Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы военного сотрудничества

    • 30 января, 2026
    • 17:58
    В Абу-Даби состоялось первое заседание Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

    На мероприятии были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, а также состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

    В завершение был подписан "Протокол заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджанской Республики и ОАЭ".

