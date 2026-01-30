Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы военного сотрудничества

В Абу-Даби состоялось первое заседание Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в Минобороны Азербайджана.

На мероприятии были обсуждены текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, а также состоялся подробный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В завершение был подписан "Протокол заседания Совместного комитета по военному сотрудничеству между министерствами обороны Азербайджанской Республики и ОАЭ".