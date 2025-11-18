İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 14:19
    ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır

    Rusiya və ABŞ arasında növbəti məhbus mübadiləsinin həyata keçirilməsi mümkünlüyü müzakirə olunur.

    "Report" Qərb mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev deyib.

    "Mən bir neçə ABŞ rəsmisi və Prezident Donald Trampın komandasının üzvləri ilə humanitar xarakterli bəzi məsələlərə, məsələn, ABŞ tərəfinin hazırda üzərində işlədiyi mümkün məhbus mübadiləsinə həsr olunmuş görüşlər keçirmişəm", - o qeyd edib.

    KİV-in məlumatına görə, o, bu fikri ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və administrasiyanın digər rəsmiləri ilə müzakirə edib. Lakin nə K.Dmitriyev, nə də ABŞ administrasiyasının nümayəndələri mübadilədə hər iki tərəfdən hansı məhbusların iştirak edə biləcəyi barədə məlumat verməyiblər.

    ABŞ Rusiya əsir mübadiləsi
    США и РФ ведут переговоры по обмену заключенными

    Son xəbərlər

    14:34

    Maqdalena Qrono Ermənistan Baş nazirinin müavini ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    14:34
    Rəy

    BMT TŞ-nin Qəzza üzrə qətnaməsi – Tramp planının ikinci mərhələsi - TƏHLİL

    Analitika
    14:22
    Foto

    Növbəti köç Ağdamın Xıdırlı kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib

    Daxili siyasət
    14:19

    ABŞ və Rusiya məhbus mübadiləsi ilə bağlı danışıqlar aparır

    Digər ölkələr
    14:11

    Ermənistan sabiq baş prokurorun ekstradisiyası üçün Rusiyaya müraciət edəcək

    Region
    14:04

    Səudiyyə Ərəbistanında çıxış edən futbolçu İtaliyaya qayıda bilər

    Futbol
    14:03
    Foto

    Xocalıda "Haradasınız 13-lər?" kitabının təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    14:02
    Foto

    Azərbaycan və Ermənistanın ATƏT PA-da nümayəndə heyətləri arasında görüş olub

    Xarici siyasət
    14:01

    Azərbaycanın U-15 yığması UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununu keçirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti