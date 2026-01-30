Авиакомпании Казахстана в этом году планируют приобрести 9 новых самолетов

Авиакомпании Казахстана в текущем году намерены приобрести девять новых воздушных судов, что позволит увеличить общий авиапарк страны до 118 самолетов.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

"В рамках расширения маршрутной сети запланировано открытие и развитие авиасообщения с такими направлениями, как Вена (Австрия), Абу-Даби (ОАЭ), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Сиань, Шанхай (Китай), Дели (Индия), Рим (Италия) и др.", - говорится в сообщении.авиапарк

Кроме того, в 2026 году в Казахстане планируется создание Центра по расследованию транспортных происшествий и инцидентов, который позволит проводить независимую расшифровку бортовых самописцев и различные экспертизы.

Также предусмотрена реализация инфраструктурных проектов в аэропортах, включая реконструкцию терминалов, ремонт перронов, модернизацию аэродромов и строительство новых взлетно-посадочных полос.