    В регионе
    • 30 января, 2026
    • 18:12
    Авиакомпании Казахстана в этом году планируют приобрести 9 новых самолетов

    Авиакомпании Казахстана в текущем году намерены приобрести девять новых воздушных судов, что позволит увеличить общий авиапарк страны до 118 самолетов.

    Как передает Report, об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

    "В рамках расширения маршрутной сети запланировано открытие и развитие авиасообщения с такими направлениями, как Вена (Австрия), Абу-Даби (ОАЭ), Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Сиань, Шанхай (Китай), Дели (Индия), Рим (Италия) и др.", - говорится в сообщении.авиапарк

    Кроме того, в 2026 году в Казахстане планируется создание Центра по расследованию транспортных происшествий и инцидентов, который позволит проводить независимую расшифровку бортовых самописцев и различные экспертизы.

    Также предусмотрена реализация инфраструктурных проектов в аэропортах, включая реконструкцию терминалов, ремонт перронов, модернизацию аэродромов и строительство новых взлетно-посадочных полос.

    Казахстан авиация авиапарк самолеты
