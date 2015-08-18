​США и Куба хотят возобновить регулярное авиасообщение между странами к декабрю

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Администрация США и власти Кубы ведут работу над заключением двустороннего соглашения, которое позволило бы возобновить прямые регулярные коммерческие авиарейсы между государствами к концу этого года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Wall Street Journal.

По ее данным, это соглашение "позволит авиакомпаниям двух стран установить регулярное сообщение между США и Кубой, начиная с декабря этого года". Кроме того, как сообщает газета, президент США Барак Обама также намерен "предпринять дальнейшие шаги по смягчению ограничений на посещение Кубы американцами", несмотря на существующий уже более пяти десятилетий в этом отношении запрет, снять который может лишь Конгресс.

Для граждан США любые туристические поездки на Кубу запрещены. Дозволяются лишь визиты, связанные с посещением родственников, образованием, журналистикой, а также групповые поездки в рамках так называемых культурных обменов.

В настоящее время между США и Кубой осуществляется исключительно чартерное авиасообщение. Соответствующие рейсы совершаются из Нью-Йорка и из штата Флорида.