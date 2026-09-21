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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    США и Китай продолжат обсуждать продление торгового перемирия

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 20:02
    США и Китай продолжат обсуждать продление торгового перемирия

    США и Китай пока не достигли согласия по условиям продления торгового перемирия, срок действия которого истекает 10 ноября.

    Как передает Report, об этом заявил торговый представитель США Джеймисон Грир в интервью Bloomberg Television.

    По его словам, Вашингтон мог бы поддержать продление перемирия на срок от трех до шести месяцев.

    "Мы продолжим обсуждать это. Мы считаем, что сегодня продления не будет, но до этого момента у нас все еще есть время. Поэтому я ожидаю, что мы продолжим переговоры, и, думаю, обе стороны этого хотят", - сказал Грир.

    Он отметил, что США и Китай пока разнятся во мнениях относительно условий продления торгового перемирия.

    Джеймисон Грир Торговое перемирие США и Китая Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
    ABŞ və Çin ticarət barışığının uzadılmasını müzakirə edəcək
    US, China yet to agree on extending trade truce

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