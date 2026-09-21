ABŞ və Çin ticarət barışığının uzadılmasını müzakirə edəcək
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2026
- 20:45
ABŞ və Çin müddəti noyabrın 10-da başa çatacaq ticarət barışığının uzadılması şərtləri barədə hələlik razılığa gəlməyib.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ-nin ticarət nümayəndəsi Ceymison Qrir "Bloomberg Television"a müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Vaşinqton barışığın 3 aydan 6 ayadək uzadılmasını dəstəkləyə bilər.
"Biz bunu müzakirə etməyə davam edəcəyik. Hesab edirik ki, bu gün uzadılma olmayacaq, lakin hələ vaxtımız var. Buna görə də mən danışıqları davam etdirəcəyimizi gözləyirəm və düşünürəm ki, hər iki tərəf bunu istəyir", - Qrir bildirib.
O qeyd edib ki, ABŞ və Çin ticarət barışığının uzadılması şərtləri ilə bağlı hələlik fərqli fikirlərə malikdir.
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