İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Litvalı baş məşqçi Edqaras Yankauskas Azərbaycan millisi ilə oyundan sonra postundan ayrılıb

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2026
    • 14:44
    Litvalı baş məşqçi Edqaras Yankauskas Azərbaycan millisi ilə oyundan sonra postundan ayrılıb

    Futbol üzrə Litva millisinin baş məşqçisi Edqaras Yankauskas qarşılıqlı razılıq əsasında postundan ayrılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli federasiya məlumat yayıb.

    Komanda 51 yaşlı mütəxəssisin rəhbərliyi altında son olaraq Bakıda Azərbaycan millisinə uduzub. UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin oyunu 1:0 hesabı ilə başa çatıb.

    Xatırladaq ki, D Liqasının 2-ci qrupunun Kaunasda baş tutan matçında heç-heçə qeydə alınıb - 1:1.

    Edqaras Yankauskas Futbol üzrə Litva millisi UEFA Millətlər Liqası
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti