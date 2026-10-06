İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Azərbaycan və Böyük Britaniya rəqəmsal transformasiya üçün yol xəritəsi hazırlayacaq

    İKT
    • 06 oktyabr, 2026
    • 14:44
    Azərbaycan və Böyük Britaniya rəqəmsal transformasiya üçün yol xəritəsi hazırlayacaq

    Azərbaycan və Böyük Britaniya rəqəmsal transformasiya üçün yol xəritəsi hazırlamağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın Bakıda keçirilən 8-ci iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, rəqəmsal transformasiya əməkdaşlığımızın digər vədverici sahəsidir: "Biz süni intellekt, kibertəhlükəsizlik, məlumat mərkəzləri və insan kapitalının inkişafı sahələrində birgə təşəbbüslər üçün böyük potensial görürük. Bu sahələrdə xüsusi yol xəritəsinin hazırlanması, eləcə də Böyük Britaniyanın aparıcı universitetləri ilə birgə akademik proqramların həyata keçirilməsi əməkdaşlığımıza daha böyük məzmun və praktiki yönüm gətirəcək. Əməkdaşlığımız kənd təsərrüfatı, qida təhlükəsizliyi, təhsil, mədəniyyət və turizm sahələrində də sabit şəkildə inkişaf edir".

    "Bu gün geniş spektrli sahələri, o cümlədən yaşıl enerji, nəqliyyat bağlantısı və şəhər mobilliyini əhatə edən dörd saziş və memorandumun imzalanması siyasi dialoqumuzun konkret layihələrə necə çevrildiyini nümayiş etdirir. 10 sahə üzrə 60-dan çox fəaliyyəti əhatə edən 2026–2027-ci illər üzrə Fəaliyyət Planı qarşıdakı dövrdə birgə işimiz üçün aydın yol xəritəsi təqdim edir. Əsas vəzifəmiz razılaşmalarımızı real nəticələrə, birgə potensialımızı isə yeni layihələrə çevirməkdir", - deyə nazir əlavə edib.

    Pərviz Şahbazov Böyük Britaniya
    Азербайджан и Великобритания разработают дорожную карту цифровой трансформации
    Azerbaijan, UK to develop digital transformation roadmap
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    06:23

    Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyib

    Digər ölkələr
    05:54

    "The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaq

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti