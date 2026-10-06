Азербайджан и Великобритания разработают дорожную карту цифровой трансформации

Азербайджан и Великобритания планируют разработать дорожную карту цифровой трансформации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на 8-ом заседании межправительственной комиссии между Азербайджаном и Великобританией в Баку.

По его словам, цифровая трансформация является еще одним перспективным направлением сотрудничества двух стран:

"Мы видим большой потенциал для совместных инициатив в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, дата-центров и развития человеческого капитала. Разработка специальной дорожной карты в этих сферах, а также реализация совместных академических программ с ведущими университетами Великобритании придадут нашему сотрудничеству больше содержания и практической направленности. Наше сотрудничество также стабильно развивается в сфере сельского хозяйства, продовольственной безопасности, образования, культуры и туризма".

Министр добавил, что сегодняшнее подписание четырех соглашений и меморандумов, охватывающих широкий спектр областей, включая зеленую энергетику, транспортную доступность и городскую мобильность, демонстрирует, как политический диалог между двумя странами превращается в конкретные проекты:

"План действий на 2026-2027 годы, включающий более 60 мероприятий в 10 областях, представляет собой четкую дорожную карту для нашей совместной работы в предстоящий период. Наша главная задача - превратить наши соглашения в реальные результаты, а наш совместный потенциал - в новые проекты".