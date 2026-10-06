Nazir: "BP şirkəti ilə yeni layihələr Azərbaycanın enerji keçidini sürətləndirəcək"
- 06 oktyabr, 2026
- 14:37
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BP şirkəti ilə yeni layihələr Azərbaycanın enerji keçidini sürətləndirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu energetika naziri Pərviz Şahbazov Azərbaycan və Böyük Britaniya arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın Bakıda keçirilən 8-cı iclasında bildirib.
"BP ilə əməkdaşlığımız yeni layihələr vasitəsilə inkişaf etməkdədir. "Azəri-Çıraq-Günəşli"də səmt qazı hasilatına başlanması, Şahdəniz kompressor layihəsi, Şəfəq, Asiman, Qarabağ və Əşrəfi-Dan Ulduzu-Ay Para layihələri, həmçinin Özbəkistandakı birgə fəaliyyətimiz bu tərəfdaşlığın uzunmüddətli xarakterini nümayiş etdirir. Eyni zamanda, əməkdaşlığımız "yaşıl enerji" və dekarbonizasiya sahələrini də əhatə edir. Gələn il istismara verilməsi gözlənilən "Şəfəq" Günəş Elektrik Stansiyası, Səngəçal terminalının təmiz enerji vasitəsilə dekarbonizasiyası qlobal enerji keçidi üçün bir model təqdim edir", - deyə o qeyd edib.