Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    Министр: Новые проекты с компанией BP ускорят энергетический переход Азербайджана

    Энергетика
    • 06 октября, 2026
    • 15:09
    Министр: Новые проекты с компанией BP ускорят энергетический переход Азербайджана

    Новые проекты с компанией BP ускорят энергетический переход Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Азербайджана с Великобританией.

    "Наше сотрудничество с BP развивается посредством новых проектов. Начало добычи попутного газа на "Азери-Чираг-Гюнешли", компрессорный проект Шахдениз, проекты Шафаг, Асиман, Карабах и Ашрафи-Дан Улдузу-Ай Пара, а также наша совместная деятельность в Узбекистане демонстрируют долгосрочный характер этого партнерства. В то же время наше сотрудничество охватывает сферы "зеленой энергии" и декарбонизации. Солнечная электростанция "Шафаг", ввод в эксплуатацию которой ожидается в следующем году, и декарбонизация терминала Сангачал с помощью чистой энергии представляют собой модель для глобального энергетического перехода", - отметил он.

    Газоконденсатное месторождение Шахдениз British Petroleum (BP) Пярвиз Шахбазов Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
    Nazir: "BP şirkəti ilə yeni layihələr Azərbaycanın enerji keçidini sürətləndirəcək"
    Minister: New projects with BP to accelerate Azerbaijan's energy transition
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    06:53

    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    06:21

    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам

    Другие страны
    05:45

    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме

    Другие страны
    05:18

    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях

    Другие страны
    04:54

    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    04:26

    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    03:49

    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

    Внешняя политика
    02:44

    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    Лента новостей