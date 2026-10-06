Министр: Новые проекты с компанией BP ускорят энергетический переход Азербайджана

Новые проекты с компанией BP ускорят энергетический переход Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на 8-м заседании Совместной межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству Азербайджана с Великобританией.

"Наше сотрудничество с BP развивается посредством новых проектов. Начало добычи попутного газа на "Азери-Чираг-Гюнешли", компрессорный проект Шахдениз, проекты Шафаг, Асиман, Карабах и Ашрафи-Дан Улдузу-Ай Пара, а также наша совместная деятельность в Узбекистане демонстрируют долгосрочный характер этого партнерства. В то же время наше сотрудничество охватывает сферы "зеленой энергии" и декарбонизации. Солнечная электростанция "Шафаг", ввод в эксплуатацию которой ожидается в следующем году, и декарбонизация терминала Сангачал с помощью чистой энергии представляют собой модель для глобального энергетического перехода", - отметил он.