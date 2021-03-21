О нас
Report Georgia
Аудио новости

США и Канада начали учения в Арктике

США и Канада начали учения в Арктике В Арктике стартовали совместные учения военно-воздушных сил США и Канады по противовоздушной обороне
Другие страны
21 марта 2021 г. 08:21
США и Канада начали учения в Арктике

В Арктике стартовали совместные учения военно-воздушных сил США и Канады по противовоздушной обороне.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Twitter Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня (20 марта) и продлятся до 26 марта", — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джозеф Байден попросил канадского премьера Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
Опасность британского штамма COVID-19 в Азербайджане может привести к локдауну
17 марта 2021 г. 17:07
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
Генпрокуратура Азербайджана: Арестован генерал-лейтенант Ровшан Акберов
16 марта 2021 г. 08:46
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
Коротченко: Необходимо усилить политическое давление на Ереван
19 марта 2021 г. 15:00
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
Главный инфекционист: В канун Новруза необходимо строго соблюдать правила карантина
17 марта 2021 г. 16:26
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
Срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен
19 марта 2021 г. 16:04
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
Скончалась заразившаяся COVID-19 учительница начальных классов
18 марта 2021 г. 15:36
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
В Азербайджане помилованы трое приговоренных к пожизненному заключению
18 марта 2021 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi