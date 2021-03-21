США и Канада начали учения в Арктике

В Арктике стартовали совместные учения военно-воздушных сил США и Канады по противовоздушной обороне

В Арктике стартовали совместные учения военно-воздушных сил США и Канады по противовоздушной обороне.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении в Twitter Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

"Арктические учения NORAD по противовоздушной обороне начинаются сегодня (20 марта) и продлятся до 26 марта", — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джозеф Байден попросил канадского премьера Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).