В результате ударов по порту Бендер-Ленге уничтожено 16 судов - ОБНОВЛЕНО

В результате американо-израильской атаки на порт Бендер-Ленге было уничтожено 16 торговых судов.

Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

Каким странам принадлежали торговые судна, не обнародовано.

13:47

Силы США и Израиля нанесли удары по порту Бендер-Ленге в провинции Хормозган на юге Ирана.

Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом сообщила британская компания Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

"Американо-израильский удар был нанесен по порту Бендер-Ленге в Иране. О жертвах или повреждениях торговых судов не сообщается",- говорится в сообщении.

Бендер-Ленге - портовый город на юге Ирана в Персидском заливе. Порт обеспечивает транзитные перевозки, в том числе с Кувейтом, ему присвоен статус СЭЗ (специальной экономической зоны).