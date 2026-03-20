В результате ударов по порту Бендер-Ленге уничтожено 16 судов - ОБНОВЛЕНО
- 20 марта, 2026
- 14:12
В результате американо-израильской атаки на порт Бендер-Ленге было уничтожено 16 торговых судов.
Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.
Каким странам принадлежали торговые судна, не обнародовано.
Силы США и Израиля нанесли удары по порту Бендер-Ленге в провинции Хормозган на юге Ирана.
Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом сообщила британская компания Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.
"Американо-израильский удар был нанесен по порту Бендер-Ленге в Иране. О жертвах или повреждениях торговых судов не сообщается",- говорится в сообщении.
Бендер-Ленге - портовый город на юге Ирана в Персидском заливе. Порт обеспечивает транзитные перевозки, в том числе с Кувейтом, ему присвоен статус СЭЗ (специальной экономической зоны).