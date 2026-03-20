Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз Праздник Рамазан

    Другие страны
    • 20 марта, 2026
    • 14:12
    В результате ударов по порту Бендер-Ленге уничтожено 16 судов - ОБНОВЛЕНО

    В результате американо-израильской атаки на порт Бендер-Ленге было уничтожено 16 торговых судов.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Arabiya.

    Каким странам принадлежали торговые судна, не обнародовано.

    Силы США и Израиля нанесли удары по порту Бендер-Ленге в провинции Хормозган на юге Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на западные СМИ, об этом сообщила британская компания Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

    "Американо-израильский удар был нанесен по порту Бендер-Ленге в Иране. О жертвах или повреждениях торговых судов не сообщается",- говорится в сообщении.

    Бендер-Ленге - портовый город на юге Ирана в Персидском заливе. Порт обеспечивает транзитные перевозки, в том числе с Кувейтом, ему присвоен статус СЭЗ (специальной экономической зоны).

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Порт Бендер-Ленге
    ABŞ və İsrailin Bəndər Lingə limanına zərbələri nəticəsində 16 ticarət gəmisi məhv edilib - YENİLƏNİB
    Последние новости

