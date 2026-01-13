США и их партнеры обсудили цепочки поставок редкоземельных металлов

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    13 января, 2026
    Главы финансовых ведомств Группы семи, а также представители Австралии, Индии, Мексики, Республики Корея и Евросоюза обсудили в Вашингтоне вопросы укрепления цепочек поставок редкоземельных металлов.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой американского Минфина.

    Из документа следует, что главы ведомств "обсудили способы обезопасить и диверсифицировать цепочки поставок критических минералов, преимущественно редкоземельных элементов". Согласно заявлению Минфина США, стороны "выразили общее стремление как можно скорее устранить ключевые уязвимости".

    "Министр финансов США Скотт Бессент выразил оптимизм по поводу того, что другие страны будут добиваться снижения рисков и устранения зависимости, понимая необходимость устранения имеющихся недостатков в цепочках поставок редкоземельных элементов", - отмечается в документе. США обратились к остальным участникам встречи с призывом "повысить устойчивость цепочек поставок".

