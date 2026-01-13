İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    ABŞ və tərəfdaşları nadir yeraltı metalların təchizat zəncirlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    • 13 yanvar, 2026
    • 07:38
    ABŞ və tərəfdaşları nadir yeraltı metalların təchizat zəncirlərini müzakirə ediblər

    Yeddilik Qrupunun (G7) maliyyə orqanlarının rəhbərləri, Avstraliya, Hindistan, Meksika, Koreya Respublikası və Avropa İttifaqının nümayəndələri ilə birlikdə Vaşinqtonda nadir yeraltı metalların təchizat zəncirlərinin gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyinin Mətbuat xidməti tərəfindən yayımlanan açıqlamada bildirilir.

    Sənəddə qeyd olunur ki, nazirliklərin rəhbərləri əsasən nadir yeraltı elementləri olan vacib minerallar üçün təchizat zəncirlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək və şaxələndirmək yollarını müzakirə ediblər. ABŞ-nin Maliyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə, tərəflər əsas zəiflikləri mümkün qədər tez həll etmək üçün ortaq öhdəliklərini ifadə ediblər.

    "ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessent digər ölkələrin nadir yeraltı elementlərin təchizat zəncirlərində mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılmasının zəruriliyini qəbul edərək, riskləri azaltmaq və asılılığı aradan qaldırmaq üçün çalışacağına dair nikbinliyini ifadə edib", - sənəddə qeyd olunur.

    ABŞ digər görüş iştirakçılarını təchizat zəncirlərinin dayanıqlığını gücləndirməyə çağırıb.

    ABŞ nadir yeraltı elementlər Yeddilik Qrupu
    США и их партнеры обсудили цепочки поставок редкоземельных металлов

    Son xəbərlər

    08:13

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:08

    Mask "SpaceX"in köməyi ilə "Ulduz yolu"nu reallaşdırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    07:38

    ABŞ və tərəfdaşları nadir yeraltı metalların təchizat zəncirlərini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    07:22

    Kuril adaları yaxınlığında 5,6 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    06:51

    Almaniyanın XİN başçısı ABŞ-nin Qrenlandiyanın işğalı üçün hərbi əməliyyat keçirəcəyini gözləmir

    Digər ölkələr
    06:17

    Britaniyanın Baş naziri "Grok"a nəzarəti ələ keçirməklə hədələyib

    Digər ölkələr
    05:49

    Senator Mark Kelli Pentaqon rəhbərinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb

    Digər ölkələr
    05:26

    İran CAR sahillərində BRICS-in dəniz təlimlərində iştirakını azaldacaq

    Region
    05:02

    Runi "Mançester Yunayted"in məşqçi heyətinə qoşulmağa hazırdır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti