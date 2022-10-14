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США готовят новый пакет военной помощи Украине

США готовят новый пакет военной помощи Украине США готовят новый пакет военной помощи Украине. В следующем пакете помощи Украине на 725 млн долларов будут боеприпасы и бронемашины Humvee.
Другие страны
14 октября 2022 г. 20:03
США готовят новый пакет военной помощи Украине

США готовят новый пакет военной помощи Украине. В следующем пакете помощи Украине на 725 млн долларов будут боеприпасы и бронемашины Humvee.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

"Время объявления, содержание и стоимость пакета могут изменяться до последней минуты", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что в пакете нет средств для отражения массированных ракетных ударов, он разработан для усиления способности Украины в контрнаступлении.

Боеприпасы и технику отправят с использованием президентского решения о сокращении вооружений. Это позволит доставить все в Украину уже в ближайшие дни после объявления. Право на сокращение вооружения позволяет президенту США Джо Байдену принимать решения без одобрения Конгресса.

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Версия на английском языке US preparing new military aid package for Ukraine

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