    США фиксируют новые попытки минирования Ормузского пролива со стороны Ирана

    24 апреля, 2026
    Иран, по данным американских источников, вновь усилил минную активность в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, осведомленный о развитии ситуации.

    Сообщается, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в последние дни установили в проливе дополнительные морские мины.

    По информации источников, американские военные своевременно зафиксировали действия иранской стороны и продолжают отслеживать обстановку. При этом точное количество недавно установленных мин официально не раскрывается. До нынешнего обострения эксперты предполагали, что общее число мин, размещенных Ираном в проливе, составляло менее 100 единиц.

    Это уже второй случай минирования Ормузского пролива с начала нынешнего конфликта. При этом, как отмечают источники, до сих пор неясно, были ли обнаружены и обезврежены все мины, установленные во время предыдущего эпизода.

    По оценкам американской стороны, в начале войны были уничтожены более 90% крупных иранских судов, предназначенных для постановки мин, а также склады их хранения. Вместе с тем в США полагают, что определенные запасы мин и соответствующих средств доставки по-прежнему сохраняются на иранском побережье.

    Согласно источнику, Иран может использовать для постановки мин небольшие суда типа Gashti, сопоставимые по размеру с рыболовецкими лодками. Каждое такое судно способно перевозить от двух до четырех мин. Кроме того, подобные катера могут оснащаться реактивными установками и крупнокалиберными пулеметами, что позволяет им создавать угрозу для коммерческих танкеров и других крупных судов.

