"Axios": İran Hörmüz boğazında yenidən mina fəaliyyətini artırıb
- 24 aprel, 2026
- 02:39
Amerika mənbələrinə görə, İran Hörmüz boğazında yenidən mina fəaliyyətini artırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" amerikalı rəsmi şəxsə və vəziyyətlə tanış mənbəyə istinadən məlumat yayıb.
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (İİKK) donanması son günlərdə boğazda əlavə dəniz minaları yerləşdirdiyi bildirilir. Mənbələrə görə, ABŞ ordusu İranın hərəkətlərini dərhal qeydə alıb və vəziyyəti izləməyə davam edir.
Lakin, son vaxtlar qoyulmuş minaların dəqiq sayı rəsmi olaraq açıqlanmayıb. Hazırkı eskalasiyadan əvvəl ekspertlər İranın boğazda yerləşdirdiyi minaların ümumi sayının 100-dən az olduğunu təxmin edirdilər.
Bu, mövcud münaqişənin başlanğıcından bəri Hörmüz boğazında baş verən ikinci minalanma hadisəsidir. Eyni zamanda, mənbələrin qeyd etdiyi kimi, əvvəlki epizod zamanı yerləşdirilmiş bütün minaların aşkar edilib zərərsizləşdirilib-təmizlənmədiyi hələ də məlum deyil.
ABŞ-ın hesablamalarına görə, müharibənin əvvəlində İranın böyük mina döşəyən gəmilərinin 90%-dən çoxu, eləcə də onların saxlama anbarları məhv edilib. Bununla belə, ABŞ hesab edir ki, İran sahillərində müəyyən mina ehtiyatları və əlaqəli çatdırılma sistemləri hələ də qalmaqdadır.