"Axios": İran Hörmüz boğazında yenidən mina fəaliyyətini artırıb

    Amerika mənbələrinə görə, İran Hörmüz boğazında yenidən mina fəaliyyətini artırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios" amerikalı rəsmi şəxsə və vəziyyətlə tanış mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (İİKK) donanması son günlərdə boğazda əlavə dəniz minaları yerləşdirdiyi bildirilir. Mənbələrə görə, ABŞ ordusu İranın hərəkətlərini dərhal qeydə alıb və vəziyyəti izləməyə davam edir.

    Lakin, son vaxtlar qoyulmuş minaların dəqiq sayı rəsmi olaraq açıqlanmayıb. Hazırkı eskalasiyadan əvvəl ekspertlər İranın boğazda yerləşdirdiyi minaların ümumi sayının 100-dən az olduğunu təxmin edirdilər.

    Bu, mövcud münaqişənin başlanğıcından bəri Hörmüz boğazında baş verən ikinci minalanma hadisəsidir. Eyni zamanda, mənbələrin qeyd etdiyi kimi, əvvəlki epizod zamanı yerləşdirilmiş bütün minaların aşkar edilib zərərsizləşdirilib-təmizlənmədiyi hələ də məlum deyil.

    ABŞ-ın hesablamalarına görə, müharibənin əvvəlində İranın böyük mina döşəyən gəmilərinin 90%-dən çoxu, eləcə də onların saxlama anbarları məhv edilib. Bununla belə, ABŞ hesab edir ki, İran sahillərində müəyyən mina ehtiyatları və əlaqəli çatdırılma sistemləri hələ də qalmaqdadır.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazı
    США фиксируют новые попытки минирования Ормузского пролива со стороны Ирана
    Axios: Iran deploys more mines in the Strait of Hormuz

    Son xəbərlər

    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti