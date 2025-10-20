Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    США 20 октября объявят о повышении пошлин в отношении Колумбии

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 07:37
    США 20 октября объявят о повышении пошлин в отношении Колумбии

    США намерены 20 октября объявить о повышении пошлин в отношении продукции из Колумбии.

    Как передает Report, об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

    Он утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли у него такие планы.

    "Я сообщу вам завтра (20 октября - ред.)", - добавил он, говоря о том, какой будет новая тарифная ставка.

    Ранее Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков, а также заявил о прекращении финансовой поддержки южноамериканской республики со стороны США. Трамп также подчеркнул, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.

    США Колумбия пошлины Дональд Трамп

    Последние новости

    07:37

    США 20 октября объявят о повышении пошлин в отношении Колумбии

    Другие страны
    07:20

    В ТРСК объявлены окончательные результаты голосования на выборах президента

    Другие страны
    06:52

    Британским военным разрешат сбивать угрожающие их базам дроны

    Другие страны
    06:14

    Самолет AZAL, следовавший из Санкт-Петербурга в Баку, вернулся в аэропорт вылета

    Инфраструктура
    06:09

    Китай в январе - сентябре сократил импорт нефти из РФ на 8,1%

    Другие страны
    05:37

    Трамп: За нарушением режима прекращения огня в Рафахе стоят мятежники из ХАМАС

    Другие страны
    05:21

    Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта

    Другие страны
    04:52

    СМИ: ФИФА может изменить правило офсайда перед ЧМ-2026

    Футбол
    04:17

    Вэнс: Решение о поставках Tomahawk Киеву пока не принято

    Другие страны
    Лента новостей