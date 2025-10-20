США 20 октября объявят о повышении пошлин в отношении Колумбии

США намерены 20 октября объявить о повышении пошлин в отношении продукции из Колумбии.

Как передает Report, об этом заявил журналистам американский лидер Дональд Трамп.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, есть ли у него такие планы.

"Я сообщу вам завтра (20 октября - ред.)", - добавил он, говоря о том, какой будет новая тарифная ставка.

Ранее Трамп обвинил президента Колумбии Густаво Петро в поощрении производства наркотиков, а также заявил о прекращении финансовой поддержки южноамериканской республики со стороны США. Трамп также подчеркнул, что США могут принять силовые меры против Колумбии, если ее власти не активизируют борьбу с производством наркотиков.