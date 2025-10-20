ABŞ oktyabrın 20-də Kolumbiyaya qarşı rüsumların artırılacağını elan edəcək
- 20 oktyabr, 2025
- 08:04
ABŞ oktyabrın 20-də Kolumbiya məhsullarına gömrük rüsumlarının artırılacağını elan etmək niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Amerika lideri Donald Tramp jurnalistlərə bildirib.
Tramp belə planlarının olub-olmadığı barədə suala cavab verib.
"Sabah (20 oktyabr - red.) sizə məlumat verəcəyəm", - yeni tarif dərəcəsinin nə olacağından danışarkən o əlavə edib.
Daha əvvəl Tramp Kolumbiya Prezidenti Qustavo Petronu narkotik istehsalını təşviqdə ittiham edib, həmçinin ABŞ-nin Cənubi Amerika respublikasına maliyyə dəstəyini dayandıracağını bildirib. Tramp vurğulayıb ki, əgər Kolumbiya hakimiyyəti narkotik istehsalına qarşı mübarizəni gücləndirməsə, ABŞ bu ölkəyə qarşı güc tədbirləri həyata keçirə bilər.
