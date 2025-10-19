Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Трамп пригрозил президенту Колумбии: США сделают это некрасиво

    Другие
    • 19 октября, 2025
    • 17:21
    Трамп пригрозил президенту Колумбии: США сделают это некрасиво

    Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес колумбийского коллеги Густаво Петро, потребовав у него пресечь производство наркотиков в стране.

    Как сообщает Report, соответствующий пост размещен на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

    "Петро... должен немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво", - отметил Трамп.

    Он подчеркнул, что наркоторговля стала "крупнейшим бизнесом в Колумбии".

    "Петро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти платежи в Колумбию останавливаются", - указал американский президент.

    Дональд Трамп Колумбия
    Tramp kolumbiyalı həmkarına xəbərdarlıq edib, bu ölkəyə subsidiyaları dayandırıb
    Trump calls Colombian president ‘a drug leader", vows end to payments

    Последние новости

    17:55

    Армия Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться

    Другие страны
    17:40

    "Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне Серии А

    Футбол
    17:39

    В Газе после прекращения огня погиб 51 человек

    Другие страны
    17:21

    Трамп пригрозил президенту Колумбии: США сделают это некрасиво

    Другие
    17:11

    ХАМАС готов передать Израилю тело еще одного заложника

    Другие страны
    16:57

    Азербайджан будет представлен на заседании Совета глав МИД ЕС

    Внешняя политика
    16:50

    Зеленский: Украина не собирается дарить России свои территории

    Другие страны
    16:39

    ХАМАС заявил, что не имеет отношения к инциденту в Рафахе - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:21

    Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундеслиги по числу побед

    Футбол
    Лента новостей