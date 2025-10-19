Трамп пригрозил президенту Колумбии: США сделают это некрасиво

Президент США Дональд Трамп выступил с резким предупреждением в адрес колумбийского коллеги Густаво Петро, потребовав у него пресечь производство наркотиков в стране.

Как сообщает Report, соответствующий пост размещен на странице американского лидера в соцсети Truth Social.

"Петро... должен немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво", - отметил Трамп.

Он подчеркнул, что наркоторговля стала "крупнейшим бизнесом в Колумбии".

"Петро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки. С сегодняшнего дня эти платежи в Колумбию останавливаются", - указал американский президент.