Срок заключения экс-премьера Бангладеш увеличили на пять лет
Другие страны
- 01 декабря, 2025
- 11:36
Суд в Бангладеш увеличил срок тюремного заключения экс-премьера Шейх Хасины еще на 5 лет по делу о коррупции.
Как передает Report, об этом пишет газета The Daily Star.
Помимо Хасины, ее сестра ее сестра Шейх Рехана - к семи годам, а племянница, депутат парламента Великобритании Тулип Сиддик - к двум годам тюрьмы.
В результате 78-летняя Хасина, которая сейчас проживает в Индии, обвиняется по четырем уголовным делам о взяточничестве, которые были возбуждены Комиссией по борьбе с коррупцией.
Еще 14 обвиняемых были приговорены к пяти годам тюремного заключения каждый по тому же делу.
Ранее антикоррупционные органы страны изъяли около 10 кг золота из банковских ячеек свергнутого экс-премьера.
