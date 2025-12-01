Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Срок заключения экс-премьера Бангладеш увеличили на пять лет

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 11:36
    Срок заключения экс-премьера Бангладеш увеличили на пять лет

    Суд в Бангладеш увеличил срок тюремного заключения экс-премьера Шейх Хасины еще на 5 лет по делу о коррупции.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Daily Star.

    Помимо Хасины, ее сестра ее сестра Шейх Рехана - к семи годам, а племянница, депутат парламента Великобритании Тулип Сиддик - к двум годам тюрьмы.

    В результате 78-летняя Хасина, которая сейчас проживает в Индии, обвиняется по четырем уголовным делам о взяточничестве, которые были возбуждены Комиссией по борьбе с коррупцией.

    Еще 14 обвиняемых были приговорены к пяти годам тюремного заключения каждый по тому же делу.

    Ранее антикоррупционные органы страны изъяли около 10 кг золота из банковских ячеек свергнутого экс-премьера.

    Бангладеш Шейх Хасина коррупция Тулип Сиддик Шейх Рехана
    Elvis

    Последние новости

    11:49

    Утверждены правила проведения конкурса для желающих стать специальными судебным исполнителем

    Внутренняя политика
    11:36

    Срок заключения экс-премьера Бангладеш увеличили на пять лет

    Другие страны
    11:34

    Ильхам Алиев поздравил президента Румынии по случаю национального праздника

    Внешняя политика
    11:30

    Али Керимли обвиняется в насильственном захвате власти

    Внутренняя политика
    11:29
    Фото

    MİDA выставляет на продажу квартиры в ж/к Бинагади

    Инфраструктура
    11:23

    В правила назначения трудовых пенсий внесены изменения

    Внутренняя политика
    11:17

    Гурбан Гурбанов провел 800-й матч в качестве главного тренера "Карабаха"

    Футбол
    11:15

    Макрон на этой неделе совершит визит в Китай

    Другие страны
    11:11

    В Госслужбе по призыву 9 сотрудников уволены за недостатки в работе

    Происшествия
    Лента новостей