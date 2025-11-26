В Бангладеш из банковских ячеек экс-премьера Шейх Хасины изъято почти 10 кг золота

Антикоррупционные органы Бангладеш изъяли около 10 кг золота из банковских ячеек свергнутого премьера Шейх Хасины.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили представители Центрального разведывательного управления Национального совета по доходам.

По данным официальных лиц, ячейки были вскрыты по решению суда после того, как в сентября на них был наложен арест.

"Мы открыли ячейки и обнаружили около 9,7 кг золота, принадлежащего бывшему премьеру", - говорится в заявлении.

Следователи утверждают, что Хасина не передала часть подарков, полученных во время пребывания на посту, в государственную казну, как того требует закон. Национальный совет по доходам также расследует возможное уклонение Хасины от уплаты налогов и выясняет, были ли эти ценности задекларированы.

Ранее Международный трибунал по уголовным преступлениям Бангладеш приговорил Хасину к смертной казни за жестокое подавление студенческого восстания. По данным ООН, во время подавления восстания было убито до 1400 человек.