İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Banqladeşin sabiq baş naziri və qohumlarının həbs müddəti uzadılıb

    Digər ölkələr
    • 01 dekabr, 2025
    • 11:54
    Banqladeşin sabiq baş naziri və qohumlarının həbs müddəti uzadılıb

    Banqladeş məhkəməsi korrupsiya işi ilə əlaqədar keçmiş baş nazir Şeyx Həsinənin həbs müddətini daha 5 il uzadıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Star" qəzeti yazır.

    Baş nazirlə yanaşı, onun bacısı Şeyx Rehana 7 il, qardaşı qızı, Britaniya parlamentinin deputatı Tulip Siddik isə 2 il müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib.

    Hazırda Hindistanda yaşayan 78 yaşlı Həsinə rüşvətxorluqla bağlı dörd cinayət işi üzrə ittiham olunur.

    Eyni iş çərçivəsində təqsirli bilinən daha 14 nəfərin hər biri beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

    Banqladeş baş nazir
    Срок заключения экс-премьера Бангладеш увеличили на пять лет

    Son xəbərlər

    12:21

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın strateji aktivlərinin inkişafı üzrə beşillik strategiya hazırlanıb

    Maliyyə
    12:21

    İngiltərə klubu "Barselona"nın futbolçusu üçün 75 milyon avro təklif edib

    Futbol
    12:15

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıb

    Xarici siyasət
    12:15

    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Aİ ilə enerji əməkdaşlığını dərinləşdirməyə hazırdır

    Digər
    12:12

    DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edib

    Daxili siyasət
    12:07

    Sabah bəzi yerlərə qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:04

    İrandan Azərbaycana 21 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:01
    Foto

    SOCAR-da "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilib

    Energetika
    12:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Lüksemburqu məğlub etməyə gücümüz çatmadı"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti