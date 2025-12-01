Banqladeşin sabiq baş naziri və qohumlarının həbs müddəti uzadılıb
Digər ölkələr
- 01 dekabr, 2025
- 11:54
Banqladeş məhkəməsi korrupsiya işi ilə əlaqədar keçmiş baş nazir Şeyx Həsinənin həbs müddətini daha 5 il uzadıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Star" qəzeti yazır.
Baş nazirlə yanaşı, onun bacısı Şeyx Rehana 7 il, qardaşı qızı, Britaniya parlamentinin deputatı Tulip Siddik isə 2 il müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib.
Hazırda Hindistanda yaşayan 78 yaşlı Həsinə rüşvətxorluqla bağlı dörd cinayət işi üzrə ittiham olunur.
Eyni iş çərçivəsində təqsirli bilinən daha 14 nəfərin hər biri beş il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Son xəbərlər
12:21
"Azərbaycan Dəmir Yolları"nın strateji aktivlərinin inkişafı üzrə beşillik strategiya hazırlanıbMaliyyə
12:21
İngiltərə klubu "Barselona"nın futbolçusu üçün 75 milyon avro təklif edibFutbol
12:15
Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıbXarici siyasət
12:15
Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Aİ ilə enerji əməkdaşlığını dərinləşdirməyə hazırdırDigər
12:12
DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edibDaxili siyasət
12:07
Sabah bəzi yerlərə qar yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:04
İrandan Azərbaycana 21 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıbHadisə
12:01
Foto
SOCAR-da "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilibEnergetika
12:01